SIPA jača za 14 novih kadeta

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (AEPTM) u petak je u čin policajca promovirano 14 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Prigodnoj svečanosti nazočili su visoki politički dužnosnici svih razina vlasti, rodbina i prijatelja, te predavači, mentori i instruktori, koji su s kadetima SIPA-e radili tijekom proteklih osam mjeseci, koliko je nastavnim planom i programom predviđeno trajanje školovanja kadeta SIPA-e za čin policajca.

U uvodu svečanosti, kadetima su se obratili ravnatelj AEPTM-a Marko Vujević, pomoćnik ravnatelja SIPA-e Jasmin Gogić i savjetnik zamjenika ministra sigurnosti Vedran Knezović.

„Danas smo se okupili kako bismo dali potporu ovim mladim ljudima koji su u izazovnim vremenima izabrali častan poziv. Sada počinje njihova prava životna priča u ozbiljnim i delikatnim policijskim poslovima. Vjerujem da će znanja i vještine, naučene u Agenciji tijekom obuke, znati primijeniti u praksi i učinkovito odgovoriti na sve zadatke, na početku uz mentorstvo iskusnih kolega SIPA-e, a kasnije i samostalno“, kazao je tom prigodom Vujević, naglašavajući potrebu daljnjeg učenja i usavršavanja.

Dodao je kako je školovanjem ovih kadeta kadrovski ojačana Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, a time i ukupni sigurnosni sustav Bosne i Hercegovine.

Uime menadžmenta Državne agencije za istrage i zaštitu, kadetima je dobrodošlicu u redove te policijske agencije uputio pomoćnik ravnatelja Jasmin Gogić, koji je u svom govoru istaknuo da će se u svom radu kadeti susretati s različitim sigurnosnim izazovima koji će od njih zahtijevati zakonit, pravodoban, nepokolebljiv i nedvosmislen profesionalni odgovor.

„Radeći posao policijskoga službenika dostojanstveno, pošteno, zakonito, stručno i profesionalno vi ćete dodatno jačati temelje naše agencije i doprinositi sigurnosti svih građana BiH“, dodao je Gogić.

Savjetnik zamjenika ministra sigurnosti BiH Vedran Knezović čestitao je promoviranim kadetima, poručivši da ih u njihovom radu vodi integritet i poštivanje ljudskog dostojanstva.

Kadeti SIPA-e su u proteklih osam mjeseci pohađali temeljnu obuke I. razine, koja obuhvaća obradu 17 predmeta kroz tri nastavne faze. Prva je teorijska nastava s praktičnim vježbama (139 radnih dana/ 830 nastavnih sati).

Druga faza, stručno operativna obuka, bazira se na obradu nastavnog predmeta Poslovi i zadatci operativne i stručne potpore, a u tom dijelu obuke s kadetima radi stručno osoblje Državne agencije za istrage i zaštitu. Treća faza je situacijska nastava koja se realizira kroz šest elaborata.

Opći uspjeh generacije je vrlodobar, a Nastavničko vijeće Agencije kadetom generacije je proglasilo Arifa Beganovića.