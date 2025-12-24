SIPA na graničnom prelazu Izačić zaplijenila dva kilograma skanka, jedna osoba uhapšena

Jasmina Ibrahimović
Foto: SIPA (Ilustracija)

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu  (SIPA) juče su (23.12.2025. godine) u okviru operativne akcije kodnog naziva „BLOK“, na Međunarodnom graničnom prelazu Izačić, na osnovu naredbe dežurnog sudije Suda Bosne i Hercegovine i uz saglasnost dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije, nakon zaustavljanja i kontrole na navedenom graničnom prelazu, izvršili pretres jednog lica kao i putničkog motornog vozila koji koristi to lice.

Prilikom pretresa policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli dva kilograma zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „skank“, te dva mobilna telefona.

Isti dan je na području Cazina  pretresen  stan i pomoćni objekti koje koristi predmetno lice.

Po okončanju pretresa lice je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlašteni promet opojnim drogama“ propisano  Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nad predmetnim licem je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će na dalje postupanje biti predato Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Operativna akcije “Blok” realizovana je u saradnja sa policijskim službenicima Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

