Širenje naselja Izraela na zapadnoj obali nezakonit

Ured UN-a za ljudska prava u petak je objavio da je izraelski plan izgradnje hiljada novih domova između izraelskog naselja na Zapadnoj obali i blizu istočnog Jerusalema nezakonit prema međunarodnom pravu i da bi obližnje Palestince izložio riziku od prisilnog deložiranja, što je opisao kao ratni zločin.

Izraelski krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich u četvrtak je obećao da će vršiti pritisak na dugo odgađanom projektu naseljavanja, rekavši da bi taj potez “shranio” ideju palestinske države.

Portparol ureda UN-a za ljudska prava rekao je da bi plan razbio Zapadnu obalu na izolirane enklave te da je “ratni zločin za okupacijsku silu da preseli vlastito civilno stanovništvo na teritoriju koju okupira”.

Oko 700.000 izraelskih doseljenika živi među 2,7 miliona Palestinaca na Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu. Izrael je anektirao Istočni Jerusalem 1980. godine, u potezu koji većina zemalja nije priznala, ali nije formalno proširio izraelski suverenitet nad Zapadnom obalom.

Većina svjetskih sila tvrdi da širenje naselja narušava održivost dvodržavnog rješenja razbijanjem teritorije koju Palestinci žele stvoriti kao dio buduće nezavisne države.

Plan dviju država predviđa palestinsku državu u istočnom Jeruzalemu, na Zapadnoj obali i u Gazi, koja bi postojala rame uz rame s Izraelom, koji je zauzeo sve tri teritorije u bliskoistočnom ratu 1967. godine.

Izrael se poziva na povijesne i biblijske veze s tim područjem i kaže da naselja pružaju stratešku dubinu i sigurnost te da je Zapadna obala “sporna”, a ne “okupirana”, prenosi AFP.