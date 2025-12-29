Skraćeno radno vrijeme šaltera MUP-a TK tokom novogodišnjih praznika

Arnela Šiljković - Bojić
Zgrada MUP-a TK
Foto: RTV Slon/Arhiva

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćilo je da će, povodom predstojećih novogodišnjih praznika, šalter sale za pružanje usluga građanima u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona raditi po skraćenom radnom vremenu.

Kako je navedeno iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u srijedu, 31. decembra 2025. godine, šalteri će biti otvoreni od 7:30 do 13 sati.

Redovno radno vrijeme bit će nastavljeno u ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, u terminu od 7:30 do 16 sati.

