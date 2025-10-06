Skupština TK – Na današnjoj sjednici na dnevni red nije uvrštena inicijativa zastupnica iz više stranaka kojom je predloženo da se u sve osnovne i srednje škole uvedu tzv. Kutije povjerenja – namijenjene anonimnom prijavljivanju problema, prijedloga i izazova s kojima se učenici susreću.

Inicijativu su potpisale zastupnice Silvija Banović (NiP), Lejla Ćebić Deržić (PDA), Amila Hodžić (SDP), Mirela Memić (SDP), Amra Nadarević Vodenčarević (NS) i Vedrana Petrović (SDP). Njome se predviđalo da Ministarstvo obrazovanja TK i Pedagoški zavod donesu preporuke za implementaciju ovog modela, koji je zamišljen kao preventivna mjera u borbi protiv maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja.

Kutije bi bile postavljene na diskretna, ali dostupna mjesta u školama, uz mogućnost digitalne verzije putem online obrazaca. Poruke bi redovno prikupljali pedagozi, a hitni slučajevi nasilja ili problema mentalnog zdravlja rješavali bi se odmah. Cilj je bio, kako su obrazložile zastupnice, da se učenicima ponudi siguran i povjerljiv kanal komunikacije s pedagoškom službom i time poboljša školska klima.

Predviđeni rezultati uključivali su veći broj otkrivenih slučajeva vršnjačkog nasilja, jačanje povjerenja učenika u institucije i smanjenje osjećaja izolacije među mladima. Inicijativa je obavezivala nadležno ministarstvo i Pedagoški zavod da izrade metodološke smjernice, organizuju edukacije i osiguraju materijalnu podršku za provedbu projekta.

Ipak, većina zastupnika u Skupštini TK nije podržala ovaj prijedlog, pa inicijativa za uvođenje “Kutija povjerenja” u školama ostaje neostvarena.