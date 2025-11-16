Slijedi nam nagli preokret vremena već od ponedjeljka uveče, nakon perioda koji donosi gotovo proljetne temperature širom regije. Dani pred nama počinju neuobičajeno topli, ali završavaju hladnim naletom sjeverozapadnog vjetra, padavinama i povremenim snijegom na višim područjima.

Do ponedjeljka uveče vrijeme će biti suho, stabilno i iznadprosječno toplo. U mnogim dijelovima regije maksimalne temperature kretat će se od 15 do čak 23 stepena Celzijusa, dok će jugozapad povremeno imati kišu zbog južnog strujanja i orografskog podizanja oblaka. Južni vjetar će jačati kako se bude približavala promjena, pa se u ponedjeljak očekuju i udari koji će biti osjetno snažniji od prosjeka za ovo doba godine.

Kasno u ponedjeljak uveče i tokom noći stiže hladni front sa sjevera. Najprije će donijeti kišu sjevernim područjima, a zatim će se padavine širiti prema ostatku regiona. Na planinama Bosne i Hercegovine, jugozapadne Srbije i sjevera Crne Gore očekuje se snijeg, a visina novog snježnog pokrivača razlikovat će se prema nadmorskoj visini i lokalnim uslovima, od nekoliko centimetara do oko 30 cm.

U utorak će dnevne temperature biti znatno niže nego prethodnih dana, uglavnom između 3 i 9 stepeni Celzijusa.

Modeli Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena sugerišu da bi oko 26. novembra moglo doći do još jedne promjene vremena, a dio simulacija čak prikazuje mogućnost snijega i u nižim predjelima. Do kraja mjeseca vjerovatno ostaje hladno, uz česte padavine i snijeg na planinama.

Ova promjena vremena donijet ce probleme meteoropatama koji će imati izraženije simptome.