Sloboda danas na Tušnju igra protiv Budućnosti iz Banovića

Nakon pauze, fudbaleri Slobode ponovo izlaze na teren stadiona Tušanj. Danas tuzlanski tim odigrat će pripremnu utakmicu protiv ekipe Budućnosti iz Banovića.

Susret je zakazan za 14 sati na stadionu Tušanj i predstavlja posljednju provjeru za Slobodu pred nastavak prvenstva koji počinje narednog vikenda.

Ova utakmica bit će prilika stručnom štabu da dodatno uigra ekipu i pruži minutažu novim pojačanjima koja su stigla tokom zimskog prelaznog roka.

Duel protiv Budućnosti iz Banovića ujedno će poslužiti i kao završna provjera forme pred početak proljetnog dijela sezone, kada Slobodu očekuju nove prvenstvene obaveze.