Sloboda danas na Tušnju igra protiv Budućnosti iz Banovića

RTV SLON
Foto: FK Sloboda (Arhiva)

Nakon pauze, fudbaleri Slobode ponovo izlaze na teren stadiona Tušanj. Danas tuzlanski tim odigrat će pripremnu utakmicu protiv ekipe Budućnosti iz Banovića.

Susret je zakazan za 14 sati na stadionu Tušanj i predstavlja posljednju provjeru za Slobodu pred nastavak prvenstva koji počinje narednog vikenda.

Ova utakmica bit će prilika stručnom štabu da dodatno uigra ekipu i pruži minutažu novim pojačanjima koja su stigla tokom zimskog prelaznog roka.

Duel protiv Budućnosti iz Banovića ujedno će poslužiti i kao završna provjera forme pred početak proljetnog dijela sezone, kada Slobodu očekuju nove prvenstvene obaveze.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Sloboda sutra na Tušnju igra protiv Budućnosti iz Banovića

Sport

Omar Pršeš ponovo u Slobodi: Vratio se u klub do kraja...

Istaknuto

Dva nova imena u crveno-crnom dresu: Sloboda predstavila pojačanja

Tuzla i TK

Mirzad Mehanović novo pojačanje FK Sloboda

Sport

Sloboda ubjedljiva protiv Gradine u prvoj pripremnoj utakmici

Sport

Sloboda danas protiv Gradine otvara pripreme za proljetni dio sezone

Kultura

Predstava „(Ne) dam ti se“ stiže na scenu BKC-a Tuzla

Tuzla i TK

RMU Banovići povećao prihode u odnosu na prošlu godinu

Tuzla i TK

Vatrogasci u Tuzlanskom kantonu imali niz intervencija

Istaknuto

Civilna zaštita Tuzla upozorava: Strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom, predviđene i novčane kazne

Istaknuto

Sunčan početak dana: Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Učitati više