Sloboda danas protiv Gradine otvara pripreme za proljetni dio sezone

Foto: FK Sloboda (Arhiva)

Prijateljskom utakmicom protiv OFK Gradina Srebrenik ekipa Slobode započinje pripreme za proljetni dio sezone, nakon zimske pauze i završetka prvog dijela prvenstva.

Meč će biti odigran danas, 14. februara u 12 sati na stadionu Bare u Simin Hanu, a stručni štab će kroz ovaj susret testirati igrački kadar i taktičke varijante pred nastavak takmičenja. Riječ je o prvom kontrolnom susretu u pripremnom periodu.

Sloboda je prvi dio sezone završila na osmom mjestu prvenstvene tabele sa 17 osvojenih bodova iz 13 utakmica, uz učinak od pet pobjeda, dva remija i šest poraza, te gol-razliku 16:17. Ispred su Čelik Zenica sa 29 bodova, te TOŠK Tešanj i Travnik sa po 26, dok donji dio tabele zatvaraju Igman Konjic i Tuzla City. Pripremni period će poslužiti za pokušaj rezultatskog iskoraka u nastavku sezone.

