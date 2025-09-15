Sloboda do velikog preokreta u Gabeli, Janković: “Ova pobjeda ima smisla samo ako je nadogradimo na Tušnju”

Fudbaleri Slobode ostvarili su sinoć značajnu pobjedu u 4. kolu Wwin Prve lige Federacije BiH savladavši ekipu GOŠK-a u Gabeli rezultatom 1:2. Susret na stadionu “Perica Pero Pavlović” donio je mnogo uzbuđenja, a crveno-crni su nakon preokreta stigli do prva tri boda na ovom terenu u novijoj historiji.

GOŠK je imao prednost nakon prvog poluvremena, no Sloboda je u nastavku pokazala karakter. Najprije je poravnala rezultat, a onda u samom finišu golom Smajića s bijele tačke stigla do velikog preokreta i pobjede.

Nakon utakmice, šef stručnog štaba Slobode Igor Janković naglasio je da je ključno bilo zajedništvo i reakcija ekipe u drugom dijelu igre.

– Prvo poluvrijeme, mislim da smo isključivi krivci za sve ono što se dešavalo pred našim golom bili mi sami. GOŠK nam nije pravio velike šanse, ali nismo željeli u izgradnji napada da pokušamo kroz posljednju loptu izaći, nego smo išli nazad i sami sebi stvarali probleme. Pojedini igrači nisu odgovorili zadatku i na poluvremenu smo imali malo žučniju raspravu. Pogledali smo se u oči i dogovorili da u drugo poluvrijeme uđemo na jedan iskren, pošten način, da pokušamo vratiti utakmicu. Mislim da smo sa svim izmjenama pogodili i drago mi je što smo slavili – rekao je Janković.

Dodao je kako je pobjeda protiv GOŠK-a posebno značajna i zbog historijskog konteksta.

– Mislim da je ovo prva pobjeda Slobode protiv GOŠK-a u Gabeli u skorijoj historiji, i to me posebno raduje. Također, jako mi znači atmosfera u ekipi. Vidjeli ste i sami, nakon utakmice igrači su me pozvali da zajedno proslavimo pobjedu. To pokazuje zajedništvo koje gradimo. Sloboda je veliki klub, jedan od najvećih u bivšoj Jugoslaviji, i ogroman je pritisak svaku utakmicu – bez obzira da li igramo protiv Sarajeva, Želje, GOŠK-a ili Travnika. Ambicije su uvijek iste, a igrači najbolje znaju kroz šta smo prošli u proteklih sedam dana. Zato ova pobjeda ima posebnu težinu – naglasio je trener Slobode.

Janković je istakao da pobjeda dobija pravi smisao samo ako ekipa nastavi u istom ritmu.

– Kao što sam rekao i nakon prošlog kola, tek je početak prvenstva, ima još mnogo da se igra. Napravili smo dobru uvertiru i ova pobjeda će imati pravi smisao samo ako to nadogradimo i osvojimo bodove na Tušnju. Slijedi nam još jedan težak meč, treći vezani derbi, jer raspored nas nije mazio. Travnik jako dobro igra ove sezone, dobro su vođeni i sigurno će biti zahtjevan protivnik. Ali, na Tušnju se ipak moramo mi pitati i vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača doći do novog trijumfa – poručio je Janković.

U 5. kolu Wwin Prve lige Federacije BiH, Sloboda će na stadionu Tušanj ugostiti ekipu Travnika.