Sloboda Energoinvest dočekuje Leotar u 15. kolu Prvenstva BiH

Sloboda Energoinvest u nedjelju, 25. januara, od 19.00 sati igra utakmicu 15. kola Prvenstva BiH protiv Leotara iz Trebinja, u duelu ekipa koje su u vrhu tabele nakon 13 odigranih kola.

Sloboda u ovaj meč ulazi kao drugoplasirana ekipa prvenstva sa omjerom 11 pobjeda i 2 poraza, uz koš-razliku 1120:971 i ukupno 24 boda. Isti učinak ima i vodeći Široki Brijeg, koji je prvi zahvaljujući boljoj koš-razlici, dok je Borac Banja Luka treći, također sa 24 boda i omjerom 11-2.

Leotar je trenutno peti sa 21 bodom, omjerom 8 pobjeda i 5 poraza te koš-razlikom 1194:1104, a između ova dva tima nalazi se Jahorina na četvrtoj poziciji sa 22 boda.

Utakmica Sloboda Energoinvest, Leotar najavljena je za nedjelju, 25. januar, s početkom u 19.00 sati.