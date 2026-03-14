Sloboda Energoinvest slavila u Živinicama nakon dramatične završnice

Foto: OKK Sloboda Energoinvest/ Arhiva

Košarkaši Slobode Energoinvest upisali su važnu pobjedu u gostima protiv ekipe Basketa u Živinicama. U susretu odigranom u AP areni crveno-crni su nakon velike borbe u završnici slavili rezultatom 80:78.

Utakmica je bila izuzetno neizvjesna, a pobjednik je odlučen tek u završnim minutama susreta, kada su košarkaši Slobode uspjeli sačuvati prednost i privesti meč kraju u svoju korist.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Čampara sa 18 postignutih poena, dok je Tomašević dodao 17. Dvocifren učinak imali su i Zahiragić sa 11 te Milanović sa 10 postignutih poena.

Trijumf u Živinicama za košarkaše Slobode predstavlja važan korak u nastavku sezone.

