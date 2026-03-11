Sloboda Energoinvest slavila u Nikšiću i izborila playoff ABA 2 lige, stiglo i novo pojačanje

Sloboda Energoinvest ostvarila je važnu pobjedu u Nikšiću i izborila plasman u playoff ABA 2 lige, nakon što je u susretu osmog kola savladala ekipu Sutjeska Elektroprivreda rezultatom 78:82.

Košarkaši ova dva tima odmjerili su snage u dvorani Sportskog centra Nikšić, a nakon 40 minuta uzbudljive košarke zasluženo su slavili gosti iz Tuzle. Crveno-crni su odigrali jednu od najboljih utakmica ove sezone, što im je donijelo prvi trijumf u gostima i potvrdu plasmana u nokaut fazu regionalnog takmičenja.

Iako je domaćoj ekipi pobjeda značila prvo mjesto u regularnom dijelu, Sloboda Energoinvest je od početka pokazala da je u Nikšić stigla po pobjedu. Tuzlanski tim nakon prve četvrtine imao je četiri poena prednosti, a tu prednost zadržao je i nakon čvrste i izjednačene druge dionice. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 35:40 za goste.

Pauza je ipak više prijala domaćinu. Sutjeska je u nastavku zaigrala energičnije, preokrenula rezultat i uoči posljednjih deset minuta imala prednost. Ipak, završnica utakmice pripala je crveno-crnima. Posebno se istakao Jakupović koji je u posljednjoj četvrtini postigao 14 poena i pogodio tri vezane trojke u završnim napadima, čime je praktično osigurao pobjedu Slobode Energoinvest.

Tuzlake je do trijumfa vodila raspoložena trojka Jakupović, Tomašević i Čampara. Jakupović je ubacio 23 poena uz odličan šut za tri poena 7/9, Tomašević je dodao 18 poena, dok je Čampara ostvario double-double učinak sa 15 poena i 10 asistencija. U ekipi Sutjeske najefikasniji je bio Gajović sa 16 poena, dok su Živanović i Barović postigli 13, odnosno 12 poena.

Trener Slobode Zoran Trbić nakon susreta nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

„Zadovoljan sam, nama je bila važnija utakmica nego ekipi Sutjeske. Dobro smo se pripremili i odigrali ono što smo planirali, iako nismo bili u sastavu u kojem smo igrali na početku sezone. Evidentno je da nam nedostaje igrač pod košem, ali smo pokušali to nadomjestiti. Definitivno smo u playoffu, što je bio naš cilj ove sezone. Moram pohvaliti atmosferu u dvorani, dugo nismo igrali pred punim tribinama i bilo je zadovoljstvo igrati ovdje“, kazao je Trbić.

Sloboda Energoinvest regularni dio sezone završila je sa omjerom od pet pobjeda i tri poraza, uz koš razliku od +82. Tuzlanski tim ove sezone slavio je protiv Podgorice, Mornara, Primorja, Vršca i Sutjeske, dok su poraze doživjeli od Heliosa, Vojvodine i TFT-a. Trenutno zauzimaju petu poziciju na tabeli, a konačan raspored u playoffu bit će poznat nakon što se kompletira osmo kolo.

Joshua Nurse novo pojačanje Slobode Energoinvest

Sloboda Energoinvest u završnicu sezone ulazi i sa novim pojačanjem. Tuzlanski klub predstavio je američkog košarkaša Joshuu Nursea.

Riječ je o igraču visokom 208 centimetara koji igra na poziciji centra i krilnog centra, a poznat je po snažnoj igri u reketu i dobrom osjećaju za skok. Profesionalnu karijeru gradio je u više evropskih i međunarodnih liga nakon završetka studija na koledžu St. Francis Brooklyn.

Snaga pod košem, kontrola skoka i defanzivna stabilnost karakteristike su zbog kojih u Slobodi vjeruju da će Nurse biti značajno pojačanje u borbi za što bolji rezultat u završnici ABA 2 lige.