Sloboda medija na najnižem nivou u posljednjih 25 godina

Sloboda medija u svijetu pala je na najniži nivo u posljednjih 25 godina, upozorili su Reporteri bez granica, ukazujući na sve snažnije političke, ekonomske i pravne pritiske na novinare.

Prema najnovijoj ljestvici ove organizacije, više od polovine zemalja svijeta nalazi se u teškoj ili vrlo ozbiljnoj situaciji kada je riječ o slobodi medija. Istovremeno, manje od jedan posto svjetske populacije živi u državama u kojima je stanje ocijenjeno kao dobro.

Najbolje ocjene zadržalo je samo nekoliko sjevernoevropskih zemalja, predvođenih Norveškom. Hrvatska je, prema podacima za 2025. godinu, na 60. mjestu među 180 zemalja.

Reporteri bez granica posebno upozoravaju na pogoršanje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su pale na 64. mjesto. Kao razloge navode napade administracije Donalda Trampa na medije, pritiske na novinare i smanjenje finansiranja međunarodnog javnog emitovanja.

Organizacija ističe da se pritisci na novinare mijenjaju. Novinari se i dalje ubijaju i zatvaraju, ali sve češće se suočavaju i s ekonomskim pritiscima, političkim napadima i pravnim postupcima.

Posebno su problematične takozvane SLAPP tužbe, koje se koriste za zastrašivanje i finansijsko iscrpljivanje novinara, aktivista i medija koji izvještavaju o temama od javnog interesa.

Na dnu ljestvice nalaze se Eritreja, Kina, Iran, Rusija i Saudijska Arabija. S druge strane, Sirija je zabilježila značajan napredak nakon pada režima Bašara al-Asada.