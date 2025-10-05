Sloboda na Tušnju danas dočekuje Igman

RTV SLON
Foto: FK Sloboda

U okviru 7. kola WWin Prve lige Federacije BiH, fudbaleri Slobode Tuzla danas će na stadionu Tušanj ugostiti ekipu FK Igman Konjic. Susret počinje u 14:00 sati.

Nakon razočaravajućeg rezultata u prošlom kolu, izabranici trenera Slobode odlučni su da se pred domaćom publikom vrate na pobjednički put i poprave utisak. Utakmica protiv Igmana prilika je da ekipa ponovo pokaže karakter i ambiciju u borbi za vrh tabele.

Iz kluba poručuju da je podrška navijača od presudnog značaja. Očekuje se dobra posjećenost na Tušnju i glasna podrška s tribina.

“Vaša podrška je naš 12. igrač. Zajedno pišemo nove pobjede!”, naveli su iz FK Sloboda.

Duel Slobode i Igmana igra se danas, s početkom u 14:00 sati na Tušnju.

