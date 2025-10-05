Sloboda na Tušnju slavila protiv Igmana

U okviru 7. kola WWin Prve lige Federacije BiH, fudbaleri Slobode ostvarili su važnu pobjedu na domaćem terenu, savladavši ekipu FK Igman Konjic rezultatom 3:2.

Utakmica je odigrana na stadionu Tušanj pred domaćom publikom koja je bodrila crveno-crne tokom svih 90 minuta.

Golove za Slobodu postigli su Adin Husejinović, Edis Smajić i Said Husejinović, dok su gosti iz Konjica pružili snažan otpor, ali nisu uspjeli izbjeći poraz.

Nakon neugodnog rezultata iz prethodnog kola, Sloboda je pokazala karakter i borbenost, te je uspjela osvojiti nova tri boda.