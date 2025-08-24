Sloboda pobijedila Tuzla City na startu Prve lige FBiH

Nedžida Sprečaković
fk sloboda lopta, sport, fudbal, liga prvaka
Foto: Ilustracija

Sloboda pobijedila Tuzla City na startu Prve lige Federacije BiH rezultatom 2:1 i na najbolji način otvorila novu sezonu pred domaćom publikom na Tušnju.

Meč je počeo loše za crveno-crne jer su gosti poveli već u 4. minuti golom Aličića. Tuzla City je u 11. minuti mogao povećati prednost, ali pokušaj Spahića nije završio u mreži. Sloboda je najbolju priliku u prvom dijelu imala preko Husejinovića, dok su gosti u 44. minuti tražili penal, no sudija se nije oglasio.

Izjednačenje je stiglo na početku drugog poluvremena kada je jedan igrač Tuzla Cityja postigao autogol za 1:1. Preokret Slobodi donio je Hadžibeganović u 70. minuti preciznim udarcem za konačnih 2:1.

Do kraja utakmice nije bilo većih prilika pa je Sloboda pobijedila Tuzla City u gradskom derbiju i upisala prva tri boda u Prvoj ligi FBiH.

Za Slobodu su nastupili: Balić, Spahić, Husejinović, Omerčević, Jogunčić, H. Beganović, A. Beganović, Mačak, Abidović, Mešinović.

Za Tuzla City igrali su: Jurkić, Ćosić, Dedić, Husić, Aličić, Bajrić, Suljić, Delić, Dakić, Medinić, Spahić.

pročitajte i ovo

Vijesti

Stanje na putevima: Duge kolone vozila na nekoliko graničnih prelaza

Vijesti

U Banja Luci prodato više stanova nego u cijeloj FBiH

Vijesti

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Vijesti

Cucla za smirenje: Odrasli se okreću novom rješenju za stres

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]