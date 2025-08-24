Sloboda pobijedila Tuzla City na startu Prve lige FBiH

Sloboda pobijedila Tuzla City na startu Prve lige Federacije BiH rezultatom 2:1 i na najbolji način otvorila novu sezonu pred domaćom publikom na Tušnju.

Meč je počeo loše za crveno-crne jer su gosti poveli već u 4. minuti golom Aličića. Tuzla City je u 11. minuti mogao povećati prednost, ali pokušaj Spahića nije završio u mreži. Sloboda je najbolju priliku u prvom dijelu imala preko Husejinovića, dok su gosti u 44. minuti tražili penal, no sudija se nije oglasio.

Izjednačenje je stiglo na početku drugog poluvremena kada je jedan igrač Tuzla Cityja postigao autogol za 1:1. Preokret Slobodi donio je Hadžibeganović u 70. minuti preciznim udarcem za konačnih 2:1.

Do kraja utakmice nije bilo većih prilika pa je Sloboda pobijedila Tuzla City u gradskom derbiju i upisala prva tri boda u Prvoj ligi FBiH.

Za Slobodu su nastupili: Balić, Spahić, Husejinović, Omerčević, Jogunčić, H. Beganović, A. Beganović, Mačak, Abidović, Mešinović.

Za Tuzla City igrali su: Jurkić, Ćosić, Dedić, Husić, Aličić, Bajrić, Suljić, Delić, Dakić, Medinić, Spahić.