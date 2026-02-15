Sloboda ubjedljiva protiv Gradine u prvoj pripremnoj utakmici

Fudbaleri Slobode ostvarili su pobjedu u prvoj pripremnoj utakmici, savladavši ekipu OFK Gradina Srebrenik rezultatom 5:1, što u klubu vide kao potvrdu dosadašnjeg rada tokom pripremnog perioda.

U susretu protiv Gradine strijelci za Slobodu bili su Mirzad Mehanović i Mansour Ali Ahmad, koji su tako već na prvom nastupu upisali golove za novi tim. U listu strijelaca upisali su se i Huseinbašić, Komazec i Jogunčić.

Iz kluba ističu da je rezultat dobar pokazatelj forme na početku priprema, uz napomenu da su se nova pojačanja odmah nametnula učinkom na terenu.