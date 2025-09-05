Slovenski bek novo pojačanje RK Sloboda

Rukometni klub Sloboda iz Tuzle dobio je značajno pojačanje pred novu sezonu. U redove tima stigao je Tilen Grobelnik, 25-godišnji slovenski srednji i lijevi bek, koji iza sebe ima bogato iskustvo igranja u domaćim i međunarodnim klubovima.

Grobelnik, nekadašnji član svih omladinskih selekcija reprezentacije Slovenije, nije krio zadovoljstvo dolaskom u Tuzlu.

„Osjećam se dobro i radujem se upoznavanju ekipe, stručnog štaba i svih zaposlenih u klubu. Ovo je moj prvi dolazak u Tuzlu, grad mi se čini prelijepim i vjerujem da ću s vremenom otkriti još mnogo zanimljivosti“, kazao je novi igrač Slobode.

Odlučio se za tuzlanski klub zbog, kako kaže, ambicioznog projekta i ekipe sastavljene od mladih i talentovanih igrača. „Igraju savremen i brz rukomet i mislim da ću se brzo uklopiti u taj sistem“, istakao je Grobelnik.

Rukometni put započeo je u RK Gorenje Velenje, a nastupao je i za RK Slovenj Gradec, RK Maribor i RD Dobova. Sa 23 godine odlučio se za inostranu karijeru, pa je nosio dres austrijskog UHC Hollabrunn i belgijskog Hubo Handballa, odakle je stigao u Tuzlu.

Navijačima poručuje da od njega mogu očekivati borbenost u odbrani, razigravanje saigrača, ali i efikasnost u napadu. Nakon obavljenih prvih treninga kaže da ga je ekipa sjajno prihvatila.

„Atmosfera u svlačionici je odlična i nadam se da ćemo je održati tokom cijele sezone“, dodao je Grobelnik.

Dolazak Tilena Grobelnika sigurno će osnažiti redove Slobode, a ljubitelji rukometa u Tuzli s nestrpljenjem očekuju njegove prve nastupe.