Služba za zapošljavanje TK objavila Javni poziv poslodavcima

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025.

Uputstvo za prijavu i realizaciju Programa, sam Javni poziv, prijavni obrazac, izjave i Program dostupni su na linkovima ispod.

Javni poziv objavljen je 16.9.2025. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.