Služba za zapošljavanje TK objavila Javni poziv poslodavcima

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025.
Uputstvo za prijavu i realizaciju Programa, sam Javni poziv, prijavni obrazac, izjave i Program dostupni su na linkovima ispod.
- UPUTSTVO ZA PRIJAVU I REALIZACIJU PROGRAMA
- JAVNI POZIV
- PRIJAVA (OBRAZAC 1)
- IZJAVA (OBRAZAC 2)
- IZJAVA (OBRAZAC 3)
- PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA 2025
Javni poziv objavljen je 16.9.2025. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.