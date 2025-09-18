Služba za zapošljavanje TK objavila Javni poziv poslodavcima

Arnela Šiljković - Bojić
Služba za zapošljavanje TK

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025.

Uputstvo za prijavu i realizaciju Programa, sam Javni poziv, prijavni obrazac, izjave i Program dostupni su na linkovima ispod.

Javni poziv objavljen je 16.9.2025. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Sajam knjige 2025: Tuzla književni centar regije od 24. do 28. septembra

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla i niska oblačnost otežavaju vožnju u dijelovima BiH

BiH

Odbor za ustavna pitanja: Referendum u RS-u ne ugrožava vitalne interese

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas sunčano uz ugodne temperature

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]