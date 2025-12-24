Smijenjeno rukovodstvo vijeća Općine Banovići: SDA odlazi u opoziciju, PDA preuzela vlast

Na 11. vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, održanoj danas, izvršena je smjena dosadašnjeg rukovodstva općinskog vijeća.

Dosadašnju većinu činili su vijećnici SDA, uz podršku Edina Žunića, bivšeg vijećnika i člana Naroda i pravde (NiP), koji je obavljao funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Nakon izlaska iz NiP-a, Žunić je djelovao kao nezavisni vijećnik blizak vladajućoj većini.

Promjenom političkih odnosa, vijećnicima PDA pridružila se Melisa Golić, dugogodišnja članica SDA, čime je PDA osigurala novu općinsku većinu.

PDA sada raspolaže sa 13 vijećničkih mandata, dok je SDA ostala na 11 vijećnika, uz Edina Žunića kao nezavisnog vijećnika.

Ovu informaciju potvrdio je i sam načelnik te općine Mehmed Hasanović (PDA) kao i vijećnik PDA Ajdin Efendić.

Funkciju Predsjedavajućeg OV obnašat će Sifet Ikanović, dok će nova članica PDA Melisa Golić obnašati funkciju dopredsjedavajuće.

“Nadam se da će Vaš rad biti ispunjen kvalitetnim pozitivnim odlukama koje su u interesu svih građana Banovića sa moje strane imate punu podršku u radu i donošenju potrebnih pozitivnih promjena u nama nadražim Banovićima.” napisao je načelnik Hasanović na svome Facebook profilu.

Završen Evropski Grand Prix: Taekwondoisti BiH osvojili četiri medalje