Smiju li se kombinovati gume različitih proizvođača? Stručnjaci upozoravaju na rizike

Automobilske gume ne troše se jednako na prednjoj i zadnjoj osovini, pa se preporučuje njihova zamjena nakon otprilike 40.000 pređenih kilometara. Ipak, ta brojka može znatno varirati u zavisnosti od vrste gume, načina vožnje, stanja vozila i redovnog održavanja.

Vozači koji žele uštedjeti često posežu za rješenjem kombinovanja guma različitih proizvođača, pa se postavlja pitanje – smije li se to raditi?

Zakonom to nije zabranjeno sve dok dubina gazećeg sloja ne padne ispod propisanog minimuma od 1,6 milimetara. Ipak, ako mijenjate samo dvije gume, one moraju ispunjavati jedan važan uslov: gume koje se nalaze na istoj osovini (prednjoj ili zadnjoj) moraju biti potpuno iste, iste marke, modela, dimenzija, nosivosti, brzinskog indeksa, kategorije (ljetne, zimske) i konstrukcije, piše Autoklub.

Tehničke specifikacije moraju biti identične, jer svaka guma ima svoje karakteristike prianjanja, kočenja i trošenja. Upravo zato stručnjaci ne preporučuju kombinovanje guma različitih proizvođača, jer razlike u sastavu i performansama mogu uticati na stabilnost vozila, posebno u kišnim, snježnim ili klizavim uslovima.

Kombinovanje zimskih i ljetnih guma

Kada je riječ o kombinovanju zimskih i ljetnih guma, ni to zakonom nije zabranjeno, ali se ne savjetuje. Ako vozač baš mora da kombinuje, stručnjaci kompanije Michelin preporučuju da se ljetne gume postave na prednju osovinu, a zimske ili cjelogodišnje na zadnju. Na taj način zadnje gume bolje prianjaju uz kolovoz, čime se smanjuje rizik od proklizavanja i gubitka kontrole nad vozilom.

Redovno provjeravanje pritiska, pravilna rotacija i zamjena guma u skladu sa sezonom najvažniji su koraci za sigurniju vožnju i duži vijek trajanja pneumatika.