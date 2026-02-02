Snabdijevanje gorivom u FBiH stabilno uprkos blokadama transporta

Arnela Šiljković - Bojić
Od danas pojačani inspekcijski nadzori na benzinskim pumpama u FBiH
Foto: Pexels/ Točenje goriva

Uprkos blokadama teretnog saobraćaja i ograničenjima u međunarodnom transportu zabilježenim u više zemalja regiona, koji su u pojedinim državama već poremetili lance snabdijevanja gorivom, tržište nafte i naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine za sada funkcioniše bez zastoja.

Iz Operatora – Terminali Federacije BiH saopćeno je da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije osigurali dovoljne robne rezerve nafte i derivata, te uspostavili procedure za brzo reagovanje u vanrednim situacijama, uključujući mogućnost puštanja goriva iz rezervi u promet ako bude potrebno.

Predsjednik Uprave OTF-a Damir Kreso naveo je da je tokom prošle godine započeto plansko popunjavanje skladišnih kapaciteta, čime su prvi put formirane operativne rezerve goriva za kratkoročne poremećaje na tržištu. Dodao je da je za ovu godinu planirano dodatno povećanje rezervi, s ciljem jačanja energetske sigurnosti u Federaciji BiH.

Iz Uprave ističu i da se terminali za naftu u Federaciji BiH, koji su godinama bili zapušteni, nalaze u fazi obnove i tehničkog osposobljavanja uz podršku Vlade FBiH, kako bi se povećali skladišni kapaciteti i dugoročna stabilnost snabdijevanja, u skladu s evropskim energetskim obavezama.

Paralelno se provode aktivnosti na očuvanju Naftnih terminala Federacije BiH u luci Ploče, koji se smatraju važnim infrastrukturnim resursom za stabilno snabdijevanje gorivom, navodi se u saopćenju OTF-a.

