Snježne padavine stvaraju probleme na putevima širom Bosne

RTV SLON
Foto: RTV Slon/Saobraćaj po snijegu

Snježne padavine zahvatile su veći dio Bosne, a snijeg se zadržava na kolovozu, što dovodi do otežanog saobraćaja i potrebe za dodatnim oprezom. U Hercegovini pada kiša, putevi su mokri i klizavi, a na svim pravcima obavezna je zimska oprema.

Zatvorene dionice i ograničenja za teretna vozila

Ripački klanac, Lanište i Oštrelj zatvoreni su za teretni saobraćaj. Kamioni s prikolicom i šleperi moraju koristiti zimsku opremu preko prevoja Komar i Koprivnica. Otežan prolaz bilježi se i na Rostovu, Makljenu, Ro(goju), Romaniji, Karauli, Nišićima i Mliništu.

Uklonjene vanredne regulacije, ali radovi i dalje traju

Vanredne regulacije privremeno su uklonjene na dionicama Kakanj–Visoko i Podlugovi–Sarajevo sjever. Zbog sanacije klizišta kod Sijeračkih stijena na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, od 08 do 17 sati dolazi do povremenih obustava do 45 minuta.

Aktuelni radovi na više magistralnih cesta

Radovi se izvode na putevima Semizovac–Olovo, Zavidovići–Vozuća, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča te na ulazu u Neum, što može usporiti prolazak vozila.

Kraća zadržavanja na graničnim prelazima

Putnički promet za sada protiče uz manja čekanja, ali zbog novog evropskog sistema registracije putnika (EES) moguća su duža zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 tona, koja se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču. Na GP Šepak teretnjaci mogu prolaziti samo u određenim terminima.

Obavezna zimska oprema

Od 1. novembra na svim cestama u BiH obavezno je posjedovanje zimske opreme, a vozači se pozivaju na maksimalan oprez.

