Špago: Neodgovornost Vijeća ministara ugrožava evropski put BiH

Zastupnik Stranke demokratske akcije u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šerif Špago izjavio je da zbog neodgovornosti Vijeća ministara dolazi do zastoja u zakonodavnom procesu, što direktno ugrožava evropski put zemlje i dovodi u pitanje funkcionisanje državnih institucija.

Prema njegovim riječima, sa dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma skinuto je više zakona koji nose oznaku za evropske integracije, jer predstavnici Vijeća ministara nisu poslali pomoćnike ili rukovodioce da obrazlože prijedloge. „Riječ je o tehničkim zakonima koji su dio našeg evropskog puta, ali zbog izostanka predlagača parlament nije mogao raspravljati niti odlučivati. To najbolje pokazuje nesposobnost aktuelnog Vijeća ministara“, kazao je Špago.

On je istaknuo da je ključni problem potpuni zastoj u svim segmentima rada na državnom nivou, posebno upozoravajući na Plan rasta Evropske unije, gdje BiH može ostati bez značajnih sredstava zbog nesposobnosti Vijeća ministara da donese odluke. „Ministri rade unutar svojih resora, ali kada treba da izvještavaju u parlamentu ili odgovaraju na pitanja zastupnika, to izbjegavaju. Došli smo u situaciju da Predstavnički dom ne može ni održavati sjednice jer ih Vijeće ministara jednostavno ignoriše“, poručio je.

Dodao je da opozicija više puta traži glasanje o povjerenju Vijeću ministara, ali da parlamentarna većina i dalje štiti aktuelnu izvršnu vlast. „Nedonošenje odluka koje bi poboljšale život građana znači da se politički interesi stavljaju ispred evropskih integracija. Ako se ne postigne dogovor, BiH bi mogla ostati bez 400 miliona maraka predviđenih u okviru Plana rasta“, upozorio je Špago.

Govoreći o vanjskopolitičkim odnosima, ocijenio je očekivanim potez pojedinih članica Evropske unije koje su uvele sankcije Miloradu Dodiku. „Demokratske zemlje članice EU prepoznaju politike koje vode urušavanju ustavnog poretka BiH i udaljavanju od evropskog i NATO puta. Očekujem da i druge članice uvedu mjere, uključujući zabrane ulaska i sankcije za one koji predvode takve aktivnosti“, naglasio je.

Špago je zaključio da je odgovornost Vijeća ministara da otkoči proces evropskih integracija i pokaže sposobnost donošenja odluka, jer trenutna situacija vodi zemlju u potpuni institucionalni zastoj i izolaciju.