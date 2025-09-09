Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za žene i djevojke, baronesa Harriet Harman, u posjeti BiH

Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za žene i djevojke, baronesa Harriet Harman, boravi u Bosni i Hercegovini kako bi održala glavni govor na predstojećem Forumu o rodnoj ravnopravnosti, koji je dio Berlinskog procesa.

Ujedinjeno Kraljevstvo je domaćin Berlinskog procesa u 2025. godini – ključne međunarodne platforme koja okuplja vlade zemalja Zapadnog Balkana i evropske partnere s ciljem jačanja regionalne saradnje, podrške ekonomskom razvoju i ubrzanja napora ka bližem evropskom usklađivanju Zapadnog Balkana.

Forum o rodnoj ravnopravnosti, koji se održava 10. septembra u Sarajevu, okupiće predstavnike vlada i civilnog društva iz šest zemalja Zapadnog Balkana, zajedno s evropskim partnerima, kako bi se ojačala regionalna saradnja. Baronesa Harman će zagovarati prava žena i djevojaka, naglašavajući njihovu ključnu ulogu u unapređenju ekonomskog razvoja i regionalne stabilnosti. Takođe će najaviti novu podršku Ujedinjenog Kraljevstva inicijativama za rodnu ravnopravnost širom Zapadnog Balkana, te učestvovati u plenarnoj sesiji pod nazivom „Osiguranje digitalnog prostora: Suočavanje s rodno zasnovanim online uznemiravanjem na Zapadnom Balkanu“.

Tokom posjete, baronesa Harman će održati bilateralni sastanak s Elmedinom Konakovićem, ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Njen program uključuje susrete s različitim akterima kako bi se razgovaralo o ulozi žena i djevojaka u politici, biznisu i društvu. Sastat će se s sadašnjim i bivšim izabranim zvaničnicama sa svih nivoa vlasti u BiH, od kojih mnoge trpe uznemiravanje i zlostavljanje u javnom životu. Takođe će se susresti s mirotvorcima, omladinskim liderima i predstavnicima civilnog društva koji su posvećeni pokretanju promjena. Baronesa Harman će se sastati sa ženama iz poslovnog sektora kako bi saznala više o učešću žena u radnoj snazi u BiH. Razgovori s guvernerkom Centralne banke i predsjednicom Centralne izborne komisije fokusiraće se na ulogu žena u vođenju državnih institucija i očuvanju vladavine prava i ustavnog poretka BiH.

Tokom cijele posjete, baronesa Harman će dijeliti svoja lična iskustva i šire napore Ujedinjenog Kraljevstva u suočavanju sa sličnim izazovima, potvrđujući da žene i djevojke u Bosni i Hercegovini imaju snažne saveznike i da su promjene moguće.

