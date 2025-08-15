Srbija: Deseci povrijeđenih i uhapšenih u protestima, demolirane prostorije SNS-a

Deseci povrijeđenih i uhapšenih, među kojima i državljanin Hrvatske, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine proteste u Srbiji završene u petak poslije ponoći.

Višemjesečna politička i duštvena kriza i protesti koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadsrešnice na novosadsom željezničkom kolodvoru 1. novembra prošle godine, prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pritstaša vladajuće Sprske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer hiljade ljudi u tridesetak gradova širom Srbije nakon što su u utorak u sinhroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je posliije ponoći da policija bila izložena “brutalnom nasilju” i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu – 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhapšeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao policiju.

“Toliko o tome da ovi protesti nemaju veze s vanjskim faktorom”, rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva “obojenom revolucijom”, uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.

Dačić je rekao da se hapšenja nastavljaju i da će odgovarati svi koji su napali policiju.

U sukobima s policijom ozlijeđeni su i brojni demonstranti, ali se zasad ne znaju podaci i procjene koliko ih je zatražilo liječničku pomoć.

Mnogi su ozlijeđeni i u tučnjavi s pristašama SNS-a, najčešće maskiranim i s kačketima na glavi, čije nasilje je – prema svjedočenjima sudionika prosvjeda i objavama na društvenim mrežama – policija najčešće ignorirala.

Među ozlijeđenima je i zastupnik oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović kojeg je, prema priopćenju SSP-a i njegovom svjedočenju desetak “batinaša i kriminalaca Srpske napredne stranke” u četvrtak u 22 sata na raskrižju Kneza Miloša i Birčaninove napala šipkama i teško ozlijedila. Zbog posjekotine na glavi i obilnog krvarenja pomoć su mu ukazali medicinski volonteri na prosvjedu.

Prosvjede u četvrtak navečer obilježilo je i demoliranje prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Prema objavama medija, demolirane su prostorije gradskog i još dva loklana novosadska odbora SNS-a.

Većina mlađih prosvjednika koji su sudjelovali u tom napadu bila je maskirana kapuljačama, a u stranačkim prostorijama nije bilo pristaša SNS-a odakle su srijedu ispaljivali pirotehnička sredstva ka prosvjednicima.

Beogradski mediji izvijestili su da su na policajce u kordonima nastrali uglavnom maskirani mlađi muškarci s namjerom da izazovu reagiranje policije.

Policija je u Novom Sadu i Beogradu potisnula prosvjednike poslije ponoći i situacija se smirila.

Novi prosvjedi očekuju se i večeras.