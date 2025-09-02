Sredstva za turističku infrastrukturu: Kome ide koliko?

Javna turistička infrastruktura Tuzlanskog kantona u fokusu je nove odluke Vlade TK, kojom je utvrđena konačna lista korisnika finansijskih sredstava po Javnom pozivu za 2025. godinu. Za ove namjene odobrena je isplata ukupno 33.997,83 KM, iznos koji će biti usmjeren na projekte u Tuzli i Banovićima.

Turistička zajednica Grada Tuzla dobiće 19.997 KM za projekat unapređenja kapaciteta u organizaciji promotivnih događaja, čija je ukupna vrijednost 29.016 KM. Drugi odobreni projekat odnosi se na JU Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma Banovići, kojem je dodijeljeno 14.000 KM za nabavku advent kućica, dok ukupna vrijednost tog projekta iznosi 21.000 KM. Oba projekta ocijenjena su sa po 70 bodova, a korisnici će preostali dio finansirati iz vlastitih sredstava.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zaduženo je da u roku od 15 dana zaključi ugovore sa korisnicima kojima su sredstva odobrena. Nakon toga, Ministarstvo finansija TK izvršiće transfer novca na njihove račune, čime će započeti realizacija projekata.

Odobrena sredstva predstavljaju nastavak ulaganja u javnu turističku infrastrukturu Tuzlanskog kantona, s ciljem jačanja ponude i unapređenja sadržaja koji doprinose promociji i razvoju turizma na području kantona.