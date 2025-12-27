Šta se dešava s tijelom nakon korištenja lijekova za mršavljenje?

Lijekovi za mršavljenje postali su globalni fenomen i mnogima su donijeli rezultate kakve dijete ranije nisu uspijevale postići. Gubitak kilograma, drugačiji odnos prema hrani i veće samopouzdanje promijenili su svakodnevicu brojnih ljudi. Ipak, pravi izazovi često počinju tek u trenutku kada terapija završi.

Šta se dešava nakon prestanka uzimanja ovih lijekova nauka tek počinje ozbiljnije istraživati, dok su lična iskustva često složena i emotivno zahtjevna. GLP-1 injekcije za mršavljenje mnogima su „utišale“ stalni unutrašnji poriv za jelom, čak i onda kada tijelo više nije gladno. Za ljude koji godinama nisu uspijevali smršati, ovi lijekovi donijeli su novu tjelesnu sliku, drugačiji pogled na život i, u nekim slučajevima, osjećaj potpunog preokreta.

Riječ je o relativno novoj terapiji koja imitira djelovanje GLP-1 hormona, prirodnog regulatora apetita. Iako su rezultati često impresivni, dugoročni efekti i posljedice prekida terapije tek dolaze u fokus stručnjaka. Dvije žene, s različitim životnim pričama ali istim ciljem – da smršaju i zadrže postignutu težinu – podijelile su svoja iskustva za BBC.

Neželjeni efekti i povratak apetita

Jedna od pacijentkinja započela je terapiju lijekom Wegovy i izgubila 38 kilograma. Osim promjena u izgledu, primijetila je i drugačiji odnos okoline, više poštovanja i pažnje. Međutim, terapiju su pratili i brojni neželjeni efekti, uključujući mučninu, nesanicu, glavobolje i pojačano opadanje kose. Iako je više puta pokušavala prekinuti terapiju, svaki put bi se vrlo brzo vratio snažan nagon za hranom.

Ljekari upozoravaju da nagli prekid GLP-1 terapije često dovodi do brzog povratka apetita i kilograma. Procjene pokazuju da se u periodu od jedne do tri godine može vratiti i do 60–80 posto izgubljene tjelesne mase. Proizvođač lijeka naglašava da se odluke o liječenju trebaju donositi uz stručni nadzor i da se potencijalni neželjeni efekti moraju uzeti u obzir tokom cijelog procesa.

Život nakon terapije

Druga pacijentkinja započela je terapiju lijekom Mounjaro nakon ozbiljnih zdravstvenih upozorenja povezanih s gojaznošću. Lijek joj je pomogao da prekine emotivno prejedanje, promijeni odnos prema hrani, uvede zdravije navike i poveća fizičku aktivnost, što je rezultiralo gubitkom oko 22 kilograma. Ipak, nakon prestanka terapije primijetila je postepeni povratak dijela težine, što je imalo snažan psihološki uticaj.

Stručnjaci ističu da je period nakon prestanka GLP-1 terapije jednako važan kao i sama terapija. Na uspjeh dugoročne kontrole težine utiču stil života, kontinuirana podrška, mentalni pristup promjenama i trenutak u kojem se lijek prestaje koristiti. Bez jasnog plana i podrške, povratak starih navika može biti brz i obeshrabrujući.