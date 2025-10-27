Stanje na cestama – Gužve na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Posebno izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Počeli su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donja Orahovica-Šićki Brod (kod Koksare, u vremenu od 08-16 sati), zbog čega se na mjestu radova saobraća jednom trakom, svakog dana osim nedjelje (radovi počeli 21. 10. 2025. godine).

Također, radovi su počeli i na magistralnoj cesti Orašje-Šamac, zbog čega se na mjestu radova također saobraća jednom trakom, svakog dana osim nedjelje (radovi počeli 21. 10. 2025. godine).

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Donja Orahovica-Šićki Brod (kod Koksare Lukavac), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.