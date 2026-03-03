Stanje na cestama: Jutarnja špica na gradskim ulicama

Nedžida Sprečaković
stanje na cestama
Foto: Tuzla/ saobraćajna gužva na južnoj saobraćajnici

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, dok je zbog magle vidljivost smanjena na putevima na širem području: Kalesije, Kladnja, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kupresa, Livna, Bosanskog Grahova i Glamoča.

Iz BIHAMk-a apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, posebno u ovim jutarnjim satima, kada su temperature zraka nešto niže. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. U većim gradskim centrima pojačana je frekvencija vozila.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

