Stanje na cestama: Jutarnja špica na gradskim ulicama

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, dok je zbog magle vidljivost smanjena na putevima na širem području: Kalesije, Kladnja, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kupresa, Livna, Bosanskog Grahova i Glamoča.

Iz BIHAMk-a apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, posebno u ovim jutarnjim satima, kada su temperature zraka nešto niže. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. U većim gradskim centrima pojačana je frekvencija vozila.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.