Stanje na cestama: Magla, radovi i povremene obustave usporavaju saobraćaj širom BiH

Dugotrajna magla i niska oblačnost prisutne su u sjevernim dijelovima Bosne i Hercegovine te po kotlinama centralne i istočne Bosne. U Sarajevu je lokalno gusta magla, s vidljivošću manjom od 50 metara. Ovakvi uslovi otežavaju vožnju i produžavaju vrijeme putovanja. Zbog čestih temperaturnih oscilacija povećana je i opasnost od odrona.

Na magistralnoj cesti Olovo–Semizovac u toku je sanacija kosine. Saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Sporije se vozi i na drugoj lokaciji na istoj cesti, gdje se također izvode radovi.

Na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, izvodi se sanacija dilatacija na mostu. Saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Tuzla–Bijeljina (Banj Brdo) provode se radovi na deminiranju. Od 08:00 do 15:00 sati dolazi do povremenih, polusatnih obustava saobraćaja.

Na autocesti A-1 Lepenica–Sarajevo zapad, zbog zamjene rasvjetnih tijela, zatvorena je jedna cijev tunela Igman. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na dionici A-1 Kakanj–Visoko, zbog ugradnje kablovske kanalizacije, zatvorene su vozna i zaustavna traka. Radovi se izvode i na A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Jajce–Crna Rijeka, Dobro Polje–Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Gacko–Foča (Sastavci) te na ulazu u Neum.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Zbog novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz EU (EES) moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine GP Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na GP Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, navodi IC BiHAMK.