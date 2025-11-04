Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

Jutro je prohladno, s maglom na putevima u kotlinama i uz riječne tokove, pa vožnju treba prilagoditi stanju i uslovima na putu. Saobraćaj je umjerenog intenziteta izvan gradova, dok je unutar gradskih sredina pojačan. Zastoja trenutno nema, ali su mogući na dionicama gdje se, zbog radova i aktuelnih izmjena u saobraćaju, vozi usporeno.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme od 1. novembra/studenog 2025. godine, bez obzira na vremenske uslove.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica), Klašnice-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Konjic-Jablanica (Ostrožac), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) kao i na ulazu u Neum.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Na graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).