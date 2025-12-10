Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

Stanje na cestama

BIHAMK je jutros saopćio da je vidljivost smanjena zbog magle, a na pojedinim dionicama spala je na manje od 50 metara. Na cestama u višim predjelima, zbog nižih jutarnjih temperatura, mogući su nailasci na poledicu. Također je povećana opasnost od odrona, pa se vozačima savjetuje pojačan oprez.

Narednih dana sanirat će se kosina na magistralnoj cesti Olovo–Semizovac, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila. Na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, već se izvode radovi, te je i tu saobraćanje usporeno.

Počeli su i radovi na sanaciji dilatacija na mostu u mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, gdje je postavljena semaforska signalizacija i saobraća se jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Tuzla–Bijeljina, na lokaciji Banj Brdo, izvodi se deminiranje terena, zbog čega od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Lepenica–Sarajevo zapad, zbog zamjene rasvjetnih tijela zatvorena je jedna cijev, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A-1 Kakanj–Visoko zatvorene su vozna i zaustavna traka zbog radova na kablovskoj kanalizaciji, dok su radovi aktuelni i na dionici A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na više magistralnih cesta.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Međutim, zbog novog EES sistema evidentiranja ulaska i izlaska iz EU, moguća su povremena duža čekanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

BIHAMK podsjeća vozače da je obavezno posjedovanje zimske opreme na svim cestama u Bosni i Hercegovini.