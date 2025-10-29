Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

Nedžida Sprečaković
Stanej na cestama, magla smanjuje vidljivost, BIHAMK
Foto: Ilustracija

Na pojedinim dionicama vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, a skrećemo pažnju i na učestale odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

I dalje traju radovi na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica), tako da od 09 do 16 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Konjic-Jablanica (Ostrožac), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Ustiprača-Goražde (kod kamenoloma), Dobro Polje-Miljevina (Sijeračke stijene), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete danas se izvode na raskrsnici magistralne ceste na području Srebrenika.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), vozači mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

