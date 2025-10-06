Stanje na cestama: Mokri kolovozi i usporen saobraćaj na više dionica

Početak radne sedmice donosi nam pojačanu frekvenciju saobraćaja posebno u užim gradskim zonama. Kolovoz je pretežno mokar, a zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje, Buna-Masline i Višegrad-Ustiprača-Rogatica. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu M-17, dionica Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno. Zbog velike frekvencije vozila na ovoj dionici, mogući su povremeni zastoji i duža zadržavanja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Zavidovići-Kamenica i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog prijevoza vangabaritnog tereta, mole se vozači teretnih motornih vozila da u vremenu od 07:00 do 10:00 sati ne koriste putni pravac Kupres-Šuica-Tomislavgrad-Kamensko, već da koriste putni pravac Kamensko-Livno-Šuica-Kupres.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).