U višim planinskim predjelima i jutros iz BIHAMK-a upozoravaju na ugaženi snijeg ili led na kolovozu i savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Također, poledica je moguća i na mostovima, vijaduktima, kao i prilazima tunelima.

Meteorolozi su od danas najavili porast temperatura, što će ubrzati topljenje snijega, a samim tim i povećati opasnost čestih odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Skreću pažnju svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni prilikom kretanja. Vozači držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vodite računa u urbanim sredinama na pješake koji se kreću cestom, zbog snijegom i ledom prekrivenih trotoara.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Livno-Šuica i Tuzla-Kalesija.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.