Stanje na cestama: Poledica u visinskim zonama pravi probleme vozačima

Nedžida Sprečaković
stanje na cestama
Stanje na putu/ Foto: RTV Slon

U višim planinskim predjelima i jutros iz BIHAMK-a upozoravaju na ugaženi snijeg ili led na kolovozu i savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Također, poledica je moguća i na mostovima, vijaduktima, kao i prilazima tunelima.

Meteorolozi su od danas najavili porast temperatura, što će ubrzati topljenje snijega, a samim tim i povećati opasnost čestih odrona kamenja i zemlje na kolovoz.

Skreću pažnju svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni prilikom kretanja. Vozači držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vodite računa u urbanim sredinama na pješake koji se kreću cestom, zbog snijegom i ledom prekrivenih trotoara.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima Livno-Šuica i Tuzla-Kalesija.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

