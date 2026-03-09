Stanje na cestama: Radovi i špica na gradskim ulicama

Prema podacima prikupljenim u našem Informativnom centru, jutros se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez većih poteškoća i dužih zastoja. Vozi se po suhom ili vlažnom kolovozu i uz dobru vidljivost.
Početak je nove radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačan promet vozila, posebno u užim gradskim zonama.
Vozači, budite maksimalno oprezni, naročito u blizini škola. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju (posebno na pješake i korisnike električnih romobila) da poštuju sve saobraćajne propise.
Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.
U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.
Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.
Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.
Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.
Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.