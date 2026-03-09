Stanje na cestama: Radovi i špica na gradskim ulicama

Prema podacima prikupljenim u našem Informativnom centru, jutros se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez većih poteškoća i dužih zastoja. Vozi se po suhom ili vlažnom kolovozu i uz dobru vidljivost.

Početak je nove radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačan promet vozila, posebno u užim gradskim zonama.

Vozači, budite maksimalno oprezni, naročito u blizini škola. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju (posebno na pješake i korisnike električnih romobila) da poštuju sve saobraćajne propise.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.