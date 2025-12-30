Stanje na cestama: Uslovi za vožnju povoljni

Nedžida Sprečaković
magla, stanje na cestama
Foto: Magla na cestama
Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu, uz uglavnom dobru vidljivost. Magla smanjuje vidljivost na putnom pravcu Bihać-GP Izačić, kao i ponegdje dolinom rijeke Save. Uslijed niskih jutarnjih temperatura u višim planinskim predjelima mogući su nailasci na zaleđene dionice. Budite maksimalno oprezni i prilagodite vožnju uslovima na putu. Tokom dana frekvencija saobraćaja je pojačana, a posebno izdvajamo ceste u većim gradskim zonama. Držite odstojanje između vozila i poštujte sve saobraćajne propise, savjetuju iz BIHAMK-a.
Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.
U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Na graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada, protiče uz kraća zadržavanja.
Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

pročitajte i ovo

Vijesti

Kolovoz mokar, uslovi za vožnju pretežno dobri

Vijesti

Stanje na cestama: Vozi se po vlažnom kolovozu

Istaknuto

Magla smanjuje vidljivost, vozači se pozivaju na oprez

BiH

Stanje na cestama: Magla, radovi i povremene obustave usporavaju saobraćaj širom...

BiH

Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

Istaknuto

Stanje na cestma: Magla smanjuje vidljivost na većini dionica

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Magazin

U vagonu gdje se sjećamo: Beč i kraj jednog putovanja

Magazin

Cumalikizik: UNESCO selo u kojem razumijemo zašto volimo turske serije

Vijesti

Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na nepravdu

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 29. decembar

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]