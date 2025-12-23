Stanje na cestama: Vozi se po vlažnom kolovozu

Nedžida Sprečaković
Mokar ili vlažan kolovoz - Stanje na putevima/ Saobraćaj u BiH: Mokri i klizavi kolovozi, povećan oprez zbog obilnih padavina
Foto: RTV Slon/ Stanje na putevima

Prema prikupljenim podacima, u većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, bez vanrednih ograničenja. Magla smanjuje vidljivost na dionici autoceste A-1 Lepenica-Bradina, zatim na dionicama Ripač-Bosanski Petrovac, Gradačac-Ormanica, Šićki Brod-Kladanj, kao i dolinom rijeke Vrbas, saopćeno je iz BIHAMK-a. U višim planinskim predjelima mjestimično ima poledice na kolovozu. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Počitelj-Bijača. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti Buna-Stolac, u naselju Hodbina izvode se sanacioni radovi zbog čega se svakog dana (osim nedjelje) u vremenu od 07:30 do 16 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Iz BIHAMK-a napominju vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.

