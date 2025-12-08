Stanje na cestma: Magla smanjuje vidljivost na većini dionica

U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok je u Hercegovini pretežno suh kolovoz. Poledica se može očekivati na dionicama preko planinskih prevoja, na mostovima i prilazima tunelima. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na putevima: Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Glamoč-Mliništa, Resanovci-Drvar, Bugojno-Rostovo-Novi Travnik. Tokom dana, usljed porasta temperature, učestali su odroni, a izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Velika Kladuša-Bužim, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Mostar-Polog, Žitomislići-Doljani i Sarajevo-Foča.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na dionici magistralnog puta Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 t saobraćaju otežano. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Iz BIHAMK-a napominju vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.