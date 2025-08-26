Stanje na putevima: Zbog učestalih odrona poseban oprez

Ali Huremović
stanje na putevima

Uvjeti za vožnju danas su povoljni, a promet vozila pojačan.

Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Rogatica-Ustiprača-Višegrad. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje-Ključ.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša i Orašje, dok je na ulazu pojačan promet vozila na GP Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

pročitajte i ovo

Vijesti

Bećiragić: Nurkić lider tima, protiv Kipra bez opuštanja

BiH

Zapošljavanje mladih u FBiH: FZZZ u 2025. godini pokreće nove programe

Vijesti

Inicijativa: Tuzla dobija informativne ploče o dolascima autobusa

Istaknuto

Planska isključenja električne energije u TK

BiH

Zaboravite šaltere: dokumente odsad potpisujete elektronski

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]