U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, dok na pojedinim dionicama vozači trebaju biti posebno oprezni zbog smanjene vidljivosti uzrokovane maglom i niskom oblačnošću, kao i zbog učestalih odrona. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze pažljivo i poštuju sve saobraćajne propise.

Na magistralnoj cesti Srbac–Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta saobraćaj je potpuno obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Ustiprača–Goražde, u blizini kamenoloma, svakog radnog dana od 9 do 15 sati dolazi do povremenih, polusatnih obustava saobraćaja.

Na dionici Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, u toku je sanacija klizišta. Saobraćaj se u vremenu od 8 do 17 sati obustavlja do 45 minuta.

Radovi su počeli i na izgradnji trotoara na ulazu u Neum, gdje se saobraća naizmjenično jednom trakom uz semaforsku regulaciju.

Zbog sanacije odbojne ograde na magistralnoj cesti Zenica-Doboj, na dijelu Donja Vraca–Liješnica, od 9 do 16 sati vozila prolaze naizmjenično, pa se očekuju manja zadržavanja.

Usporeno saobraćanje bilježi se i na više dionica, među kojima su:

autocesta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, te magistralne ceste Semizovac-Olovo, Konjic-Jablanica (Ostrožac), Donja Orahovica-Šićki Brod, Bileća-Trebinje (Žudojevići), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Gacko-Foča (Sastavci), Mostar-Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka.

Regionalna cesta Ostrožac-Buturović Polje i dalje je zatvorena zbog saniranja aktivnog klizišta. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se njihovo korištenje do završetka radova.

Na graničnim prelazima trenutno se ne bilježe duža čekanja – prosječno od 10 do 30 minuta. Ipak, zbog uvođenja novog sistema registracije putnika (EES – Entry/Exit System) u zemljama Evropske unije, vozači mogu očekivati povremena zadržavanja.

Podsjećamo, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je prelaz Karakaj zatvoren za vozila preko 5 tona. Teretna vozila preusmjeravaju se na Bratunac ili Raču, a autobusi mogu koristiti GP Šepak, gdje je za teretni saobraćaj dozvoljen prelazak od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom prelazak važi samo u noćnom terminu od 22 do 6 sati.