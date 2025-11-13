Stanje na putevima: Magla, radovi i povremene obustave saobraćaja

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu, dok su u višim planinskim predjelima mogući nailasci na zaleđene lokalitete. Vidljivost je smanjena zbog magle, posebno u kotlinama i duž riječnih tokova, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Na naplatnom mjestu Bradina danas i sutra planirani su radovi na sanaciji kolovoza zbog oštećenja asfalta. Trenutno se saniraju izlazne trake, a saobraćaj je preusmjeren na naplatno mjesto Tarčin. U petak je najavljena sanacija ulaznih traka, zbog čega će ulaz na autocestu kod Bradine biti zatvoren, uz preusmjeravanje saobraćaja magistralnim putem do Tarčina.

Na regionalnoj cesti R-445 u Podlugovima izvodi se asfaltiranje, zbog čega je saobraćaj obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji tokom trajanja radova. Na magistralnoj cesti Srbac–Derventa, zbog postavljanja završnog sloja asfalta, saobraćaj je također obustavljen, a vozila su preusmjerena na dionicu Srbac–Prnjavor–Derventa.

Radovi na deminiranju aktivni su na magistralnoj cesti Ustiprača–Goražde, na lokalitetu kamenoloma, gdje radnim danima od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, u toku je sanacija klizišta, što dovodi do obustava u trajanju do 45 minuta u periodu od 08 do 17 sati.

Zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su dostupni i preporučuje se njihovo korištenje do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever i Visoko–Kakanj, te na više magistralnih cesta: Semizovac–Olovo, Žepče–Maglaj (Ozimica), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Konjic–Jablanica (Ostrožac), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) te na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Međutim, zbog novog sistema evidentiranja putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su povremeno duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila te kategorije preusmjeravaju se na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretni promet na GP Šepak moguć je od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom isključivo u noćnom terminu.

Od 1. novembra na snazi je obaveza posjedovanja zimske opreme na svim cestama u Bosni i Hercegovini.