Stanje na putevima: Mokri kolovozi, magla i odroni otežavaju saobraćaj

Stanje na putevima

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros su prestale padavine, ali se vozači i dalje upozoravaju na mokre i mjestimično klizave kolovoze, kao i na smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove. Iz nadležnih službi apelovali su na maksimalan oprez u saobraćaju, uz poštivanje propisa i držanje dovoljnog odstojanja između vozila.

Dodatne probleme na pojedinim dionicama stvaraju odroni kamenja i oborena stabla, zbog čega je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M-14 Bosanska Krupa–Bihać.

Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Zenica jug–Zenica sjever zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, a saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica Kakanj–Lašva, gdje se vozila usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Aktuelni radovi usporavaju saobraćaj i na dionicama Sarajevo sjever–Podlugovi, Sarajevo zapad–Lepenica te Počitelj–Bijača, gdje se u oba smjera preko mosta Hercegovina vozi preticajnom trakom.

Zabrana saobraćaja i dalje je na snazi preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila saobraćaju preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla–Bijeljina, na lokalitetu Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. Slična situacija je i na putu Jablanica–Blidinje, gdje je prolaz dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone.

Usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila, saobraća se i na magistralnoj cesti Vitez–Kaonik zbog radova na sanaciji kolovoza, svakim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić–Bihać, u toku su radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini gradilišta.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali su moguća povremena čekanja zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od decembra prošle godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.