Stanje na putevima: Pojačan promet na ulazu u BiH

Pojačane su gradske gužve pred praznike, kao i intenzivniji promet na graničnim prelazima, posebno na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima: Gradiška, Brod i Orašje. Tokom dana očekuje se dodatno pojačanje prometa na većini graničnih prelaza. Na većini puteva u zemlji kolovozi su suh ili vlažni, a uslovi za vožnju uglavnom dobri.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima zemlje, uključujući pojedine dionice u srednjoj Bosni, Tuzlanskoj regiji, Zeničko-dobojskom kantonu, Hercegovini i sjeveru Bosne i Hercegovine. Jak vjetar zabilježen je na dionicama u Unsko-sanskom kantonu (Izačić–Bihać–Ripač–Vrtoče). Odroni su mogući, a evidentirani su na pravcima Jajce–Banja Luka i Jajce–Donji Vakuf.

Vlažni kolovozi prisutni su na većini dionica, naročito u jutarnjim satima. Vozačima se savjetuje pojačan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i planiranje dodatnog vremena putovanja, posebno prema graničnim prelazima.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog radova na autocesti A-1 Visoko–Podlugovi zatvorene su vozna i zaustavna traka, dok je na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever, usljed izgradnje bukobrana, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Olovo-Semizovac, Konjic-Jablanica (Donje Paprasko), Buna-Stolac (Hodbina), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Radovi na sanaciji rasvjete u tunelu Sikola II na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj izvode se u noćnim satima (od 23 do 5 sati), kada se kroz tunel saobraća jednom trakom-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.