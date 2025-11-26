Stanje na putevima u BiH: Zatvorene ceste zbog odrona i izlijevanja rijeka

Zbog većeg odrona, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica magistralne ceste M-17.5 Jablanica-Blidinje, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog izlijevanja rijeke, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Kupres, u naselju Poriče. Vozila se usmjeravaju kroz naselje Čipuljić.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu. U višim planinskim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne upozorava se na poledicu.

Iz BIHAMK-a upozoravaju i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz. Apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila.