Štednja građana BiH prešla 18,8 milijardi KM, novac „stoji“ zbog nemogućnosti ulaganja

Štednja na bankovnim računima građana Bosne i Hercegovine godinama rastu, što ekonomski stručnjaci povezuju s ograničenim mogućnostima ulaganja i potrebom da se u neizvjesnim vremenima stvara finansijska rezerva.

Ukupni depoziti domaćih sektora premašili su 36,5 milijardi KM, a depoziti stanovništva prešli su 18,8 milijardi KM, uz godišnji rast od 1,94 milijarde KM, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Nikola Papac ocjenjuje da je interes za ulaganja, uključujući i državne trezorske zapise, mali zbog uskog tržišta kapitala i nedovoljno atraktivnih prinosa, pa građani biraju banke kao najsigurniju i najlikvidniju opciju.

Profesor Ermin Cero s Internacionalnog Burch univerziteta upozorava da pasivna štednja gubi vrijednost zbog inflacije, smanjuje investicijski potencijal ekonomije i stvara višak likvidnosti u bankama, te kao jedan od pravaca rješenja ističe razvoj domaćeg tržišta obveznica uz javne edukativne kampanje.