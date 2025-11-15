Stručnjaci savjetuju: Ovo su tri ključne provjere za sigurnu zimsku vožnju

Zimski uslovi donose hladnoću, led, snijeg i kišu, što vožnju čini zahtjevnijom i opasnijom. Statistike pokazuju da su upravo zimski mjeseci najrizičniji: prema istraživanju carVerticala, januar je mjesec s najvećim brojem sudara (10,3%), dok je novembar odmah iza njega sa 9,8%.

Uz loše vremenske prilike, stručnjaci iz AA-a savjetuju vozače da obave nekoliko jednostavnih, ali presudnih provjera koje traju svega nekoliko minuta.

1. Provjera nivoa ulja

Redovna kontrola ulja jedna je od najvažnijih radnji za siguran rad motora. Ulje podmazuje pokretne dijelove i sprječava pregrijavanje, a njegov nedostatak može dovesti do ozbiljnih kvarova. „To je prva stvar koju treba uraditi prije svakog dužeg putovanja“, poručuju iz AA-a. Nivo ulja trebao bi biti između oznaka min i max na mjernoj šipki. Ako vozilo ima elektronski pokazivač, provjerite u uputstvu kako se ispravno očitava. Preporučuje se kontrola svake dvije do tri sedmice, čak i kada automobil radi bez problema.

2. Stanje i dubina profila guma

Gume su jedina tačka kontakta između vozila i ceste. U zimskim uslovima njihovo stanje može biti presudno. „Provjerite dubinu profila prije svakog dužeg puta i uvjerite se da ste unutar zakonskih okvira“, savjetuju iz AA-a.

Zakonski minimum je 1,6 mm, ali većina stručnjaka preporučuje zamjenu već na 4 mm. Vožnja sa slabim profilom je rizična, ali i skupa – kazne mogu iznositi stotine eura po gumi.

Osim dubine, redovno kontrolišite i pritisak u gumama, kao i eventualna oštećenja, naročito nakon vožnje po zaleđenim, neravnim ili oštrim površinama.

3. Tekućina za pranje stakla – mala stavka, velika sigurnost

Tekućina za pranje stakla namijenjena zimskim uslovima obavezna je, a AA upozorava:

„Ne koristite samo vodu – potrebna je tekućina s antifriznim dodatkom.“

Zamrznuta tekućina može blokirati brisače i onemogućiti čišćenje vjetrobrana, što dramatično smanjuje vidljivost.

Zakon propisuje da vozač mora imati potpuno čist i pregledan pogled na cestu. Zato prije vožnje očistite sav snijeg i led sa stakala, haube, krova, svjetala i registarskih tablica – zbog sigurnosti, ali i mogućih kazni.

Zimska vožnja može biti sigurna ako se automobil redovno provjerava i ako se vozač prilagodi uslovima. Tri minute uloženog vremena često znače razliku između mirnog puta i neugodnog ili opasnog scenarija na cesti.