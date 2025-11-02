Stručnjaci upozoravaju: Tri suplementa koja treba izbjegavati ako imate visok holesterol

Visok nivo holesterola jedan je od glavnih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, zbog čega mnogi posežu za dodacima ishrani kako bi poboljšali svoj lipidni profil. Ipak, stručnjaci upozoravaju da određeni suplementi mogu imati suprotan ili nepredvidiv efekat, posebno kod osoba koje već imaju povišene vrijednosti holesterola i koriste lijekove ili druge dodatke. Promjena načina života i ishrane i dalje je osnovni korak u regulisanju holesterola, prenosi Eating Well.

Dodaci s crvenim kvascem riže

Crveni kvasac riže često se preporučuje za snižavanje „lošeg“ LDL holesterola, ali nutricionisti ističu da osobe s povišenim holesterolom treba da budu oprezne. Sastav ovih dodataka može znatno varirati, što povećava rizik od neželjenih interakcija i zdravstvenih komplikacija. Neki proizvodi sadrže supstance slične aktivnim sastojcima lijekova za snižavanje holesterola, što može izazvati oštećenja jetre, mišića ili ozbiljne nuspojave ako se uzimaju bez nadzora ljekara.

Vitamin A u obliku dodataka

Vitamin A je važan za zdravlje, ali njegovo uzimanje u obliku izolovanih suplemenata, naročito u visokim dozama, može biti štetno za osobe s visokim holesterolom. Istraživanja pokazuju da prekomjerno unošenje vitamina A može povećati vrijednosti LDL holesterola, triglicerida i ukupnog holesterola. Stručnjaci preporučuju da se vitamin A unosi kroz prirodne izvore hrane poput mrkve, bundeve i špinata, umjesto putem dodataka prehrani.

Dodaci i preparati s grejpom

Dodaci koji sadrže grejp ili ekstrakte grejpa takođe se savjetuju izbjegavati. Grejp može ometati metabolizam lijekova za snižavanje holesterola, posebno statina, čime se povećava rizik od nuspojava ili nepredvidivih promjena u krvnim vrijednostima. Ove interakcije mogu pojačati djelovanje lijekova ili, naprotiv, umanjiti njihovu efikasnost.

Stručnjaci naglašavaju da osobe koje imaju povišen holesterol ne bi trebale samostalno uzimati dodatke prehrani bez savjeta ljekara, jer čak i prirodni preparati mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje kada se kombinuju s terapijom.

