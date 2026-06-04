Studenti u Tuzli organizuju zajedničko gledanje utakmice BiH i Kanade

Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju zajedničko gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Događaj će biti održan u petak, 12. juna 2026. godine, u atriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s početkom u 21 sat. Organizatori ističu da je cilj okupljanja stvaranje pozitivne atmosfere, jačanje zajedništva među studentima i profesorima, kao i pružanje podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Na zajedničko praćenje utakmice pozvani su svi studenti i profesori Univerziteta u Tuzli.

„Želimo da i studentima i profesorima pružimo priliku da zajedno doživimo drugačiju atmosferu na fakultetu. Sport je ono što nas okuplja, a fakultet pravo mjesto za zajedništvo. Kada to spojimo, dobijemo prvu aktivnost ovog tipa, zajedničko gledanje utakmice na Filozofskom fakultetu. Uvijek ćemo biti uz našu domovinu jer i na ovaj način pokazujemo koliko nam znači. Pored nastave, zahvaljujući različitim kulturnim, društvenim i sportskim sadržajima, studenti se međusobno bolje povezuju i već nailazimo na veoma pozitivne reakcije. Pozivamo sve studente i profesore da nam se pridruže“, poručila je Sarah Ela Salihbegović, predsjednica Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta.